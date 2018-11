Koblenz: Maskierter Mann bedroht Passanten mit Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Ein mit einem Schal maskierter Mann hat in Koblenz eine Gruppe von Passanten mit einem Messer bedroht und ist dann geflohen. Die Polizei suchte am Donnerstagabend nach dem Unbekannten und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Kurz nach 20 Uhr war es in der Stadtmitte von Koblenz, in der Nähe des dortigen Weihnachtsmarktes, zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und mehreren Passanten gekommen, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe dieses Streits, dessen Auslöser zunächst nicht geklärt war, zückte der Mann ein Messer und bedrohte die anderen. Dann floh er zu Fuß in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.