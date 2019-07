Drei Verletzte bei Schlägerei mit 20 Beteiligten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Bei einer Schlägerei sind in Koblenz am Sonntagmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Es habe sich um eine Auseinandersetzung zwischen drei Gruppen gehandelt, sagte ein Sprecher der Polizei. Beteiligt gewesen seien rund 20 Personen. Die Hintergründe seien noch unklar. Eine Gruppe sei noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Trotzdem seien zur Beruhigung der Lage ein größerer Polizeieinsatz und Pfefferspray nötig gewesen. Eine Person wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen.