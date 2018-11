Zahnbürsten im Wert von mehr als 100 000 Euro gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Knüllwald (dpa/lhe) - Tausende elektrische Zahnbürsten im Wert von mehr als 100 000 Euro haben Diebe aus einem Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Täter die Zahnbürsten auf einem Rastplatz bei Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis) in der Nacht von Samstag auf Sonntag erbeutet. Sie schlitzten die Plane des Aufliegers an mehreren Stellen großflächig auf.

Der 51-jährige Lkw-Fahrer hatte zusammen mit einem Kollegen in der Fahrerkabine übernachtet. Dafür hatten sie an der Autobahn 7 geparkt. Sie wollen laut Polizei von dem Diebstahl nichts mitbekommen haben. Geladen hatte der Lkw nach Angaben der Ermittler insgesamt etwa 5700 Zahnbürsten im Wert von etwa 300 000 Euro.