Knüllwald (dpa/lhe) - Ein Räuber hat an einer Autobahn-Raststätte im Schwalm-Eder-Kreis den Angestellten der dortigen Tankstelle mit einem Gewehr bedroht. Der Mann habe in der Nacht zu Freitag an der A7 bei Knüllwald Bargeld von dem Mitarbeiter gefordert, teilte die Polizei Kassel mit. Als er kein Geld erhielt, flüchtete der Täter zu Fuß. Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Mann.