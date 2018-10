Frau stiehlt zehn Welpen: Und bringt sechs Hunde zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quitzerow (dpa/mv) - Eine Tier-Diebin hat in Quitzerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zehn Labradorwelpen gestohlen und zwei Tage später sechs junge Hunde wieder zurückgebracht. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, wurde der Frau nach eigenen Worten der Druck über das Internet durch die sozialen Medien zu groß. Sie habe sich am Freitag von allein beim Halter gemeldet.

Die Frau habe zugegeben, die zehn jungen Hunde am Mittwoch vom Grundstück in Quitzerow gestohlen zu haben. Der Schaden wurde auf rund 6500 Euro geschätzt. Das Muttertier blieb zurück. Nachdem der Diebstahl bekannt wurde, suchten Eigentümer und Polizei via Internet in sozialen Netzwerken nach den Tieren und Zeugen.

In der Folge meldete sich die Täterin aus der Region, die aber vier Jungtiere bereits weiterverkauft hatte, reumütig wieder. Die anderen sechs Hunde wurden unter Polizei-Aufsicht wieder abgegeben. Gegen sie werde aber wegen Hehlerei weiter ermittelt.