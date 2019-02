Ladendetektiv von flüchtenden Frauen mit Auto angefahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kleinblittersdorf (dpa/lrs) - Ein Ladendetektiv ist auf einem Parkplatz nahe Saarbrücken von einem Auto mit drei flüchtenden Frauen angefahren worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte er das Trio am Freitag bei einem Ladendiebstahl in einer Drogerie erwischt. Als der Detektiv die drei auf dem Parkplatz in Kleinblittersdorf aufhalten wollte, gab die Frau am Steuer Gas und fuhr den Mann an. Erst nach 50 Metern fiel der Detektiv wieder von dem Kombi. Sanitäter versorgten den Mann und brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Die Frauen fuhren in Richtung Bundesstraße 51 davon.