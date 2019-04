Psychisch kranker Mann attackiert Pfleger mit Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Ein psychisch kranker Mann hat in einer Psychiatrie in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen Krankenpfleger mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Reutlingen am Donnerstag mitteilten. Ein Richter wies eine Unterbringung in der forensischen Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie an.

Nach derzeitigen Ermittlungen stach der Mann am Mittwoch auf dem Flur der Klinik von hinten auf den 45-jährigen Pfleger ein. Das Messer hatte er sich zuvor aus der Gemeinschaftsküche genommen. Wegen der abgerundeten Spitze erlitt der Pfleger nur oberflächliche Hautabschürfungen. Nach dem Angriff konnte der 19-Jährige überwältigt werden.

Laut Polizei war der Beschuldigte auf richterlichen Beschluss in der Psychiatrie untergebracht.