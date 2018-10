Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei Polizeieinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchheim/Weinstraße/Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Beamte seien in dem Ort Kirchheim an der Weinstraße außerdem schwer verletzt worden, teilten das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mit. Es sei zu einem Schusswaffengebrauch gekommen. Unklar war zunächst, ob damit ein Schusswechsel gemeint war. "Es bestehen keine weiteren Gefahren", hieß es in der Mitteilung der Ermittler.

Zu dem Polizeieinsatz kam es gegen 8.30 Uhr. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. "Wir können im Moment nicht mehr sagen. Es gibt noch viele Detailfragen", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Der Ort Kirchheim an der Weinstraße ist eine Gemeinde im pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim und liegt nur wenige Kilometer nordwestlich der beiden Großstädte Ludwigshafen und Mannheim. Der Weinort hat rund 1900 Einwohner.