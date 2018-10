Zwei Tote bei Polizeieinsatz: Mann griff mit Schere an

19. Oktober 2018 12:49 Kriminalität - Kirchheim an der Weinstraße

Kirchheim/Weinstraße (dpa/lrs) - Bei dem tödlichen Zwischenfall in der pfälzische Ortschaft Kirchheim an der Weinstraße hat ein Mann nach Darstellung der Ermittler zwei Polizisten mit einer Schere angegriffen. Die beiden Beamten hätten daraufhin auf den 25-Jährigen geschossen, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mit. Der Mann sei getroffen worden und gestorben. Auch die 56-jährige Mutter des Angreifers ist tot, die genaue Todesursache stehe aber noch nicht fest.

Zuvor habe die 56-Jährige die Polizei per Notruf alarmiert und gesagt, sie sei bei einem Streit von ihrem Sohn angegriffen worden. Er stünde unter Einfluss von Drogen und habe einen psychotischen Schub. Als die Polizisten in der Wohnung eintrafen, kam es nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu dem Angriff. Eine 31-jährige Polizeibeamtin und ihr 56-jähriger Kollege seien durch Stichverletzungen schwer verletzt worden.