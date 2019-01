17. Januar 2019 16:50 Kriminalität - Kirchheim an der Weinstraße

Kirchheim/Weinstraße (dpa/lrs) - Mehrere Schuss- und Stichwaffen sowie Drogen haben Polizisten am Donnerstag im Haus eines Mannes in Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) gefunden. Der 44-Jährige sei vorübergehend festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. An der Durchsuchung war ein Spezialeinsatzkommando beteiligt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte diese beantragt.