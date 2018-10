Polizeieinsatz: 25-Jähriger verblutet nach sieben Schüssen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchheim/Weinstraße (dpa/lrs) - Nach einem tödlichen Polizeieinsatz am Freitag in Kirchheim an der Weinstraße sind die beiden Leichen obduziert worden. Am Leichnam des 25-Jährigen haben die Rechtsmediziner sieben Schussverletzungen festgestellt, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montagnachmittag mitteilte. Demnach ist er an Blutverlust in Kombination mit einer kollabierten Lunge gestorben. Polizisten hatten am Freitag auf den Mann geschossen, der die Beamten nach Aussage der Ermittler zuvor mit einer Schere angegriffen hatte.

Auch seine Mutter ist tot. Die Rechtsmediziner haben massive Kopfverletzungen und mehrere Wunden am gesamten Körper festgestellt, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter. Die Todesursache sei Blutverlust in Kombination mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma gewesen. Ob die 56-Jährige von ihrem Sohn getötet wurde, wird noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag.