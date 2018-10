Kein neuer Ermittlungsstand nach tödlichem Polizeieinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchheim/Weinstraße (dpa/lrs) - Nach dem tödlichen Polizeieinsatz am Freitag in Kirchheim an der Weinstraße haben Polizei und Staatsanwaltschaft bis Montagnachmittag noch keinen neuen Ermittlungsstand bekanntgegeben. Die Ergebnisse der Obduktion der beiden Leichen lägen noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittag.

Polizisten hatten am Freitag auf einen 25-jährigen Mann geschossen, der die Beamten nach Aussage der Ermittler zuvor mit einer Schere angegriffen hatte. Der junge Mann starb. Auch seine Mutter ist tot, wurde aber wohl nicht von Schüssen getroffen. Zur Frage, ob die 56-Jährige von ihrem Sohn getötet wurde, wurde zunächst noch ermittelt.