Weniger Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) - Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein ist gesunken. Im Jahr 2018 sind landesweit rund 5000 Fälle von versuchten und vollendeten Einbrüchen registriert worden, wie aus einer vorläufigen Bilanz der Landespolizei hervorgeht. Das seien rund 500 Fälle weniger als 2017. "Wir freuen uns über den deutlichen Rückgang der Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr", wird Thomas Bauchrowitz, Leiter des Landeskriminalamtes, in der Mitteilung zitiert. Einen Grund für die positive Entwicklung sieht er in der guten Zusammenarbeit von Ermittlern, Spurensicherung sowie Beamten, die für Kontrolle und Prävention zuständig sind.

Die meisten Einbrüche erfolgten 2018 im Dezember - nämlich rund 730. Das sei nicht ungewöhnlich, da Einbrecher in dunklen Wintermonaten bevorzugt zuschlügen, erklärte die Polizei. Landespolizeidirektor Michael Wilksen appellierte an die Bürger, verdächtige Personen in der Nachbarschaft sofort zu melden und die eigenen vier Wände bestmöglich zu schützen: "Je besser die eigene Wohnung gesichert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Einbrecher erfolglos bleiben."