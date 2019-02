Übergriffe auf Kinder: Polizei ruft zu Sachlichkeit auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nach den gemeldeten Übergriffen auf Kinder im Raum Kiel appelliert die Polizei an Eltern, ruhig und sachlich zu bleiben. In den sozialen Netzwerken kursierten zurzeit viele Gerüchte, sagte der Leiter der Bezirkskriminalinspektion Kiel, Thorsten Steffens, am Freitag. User hätten unter anderem von entführten und getöteten Kindern berichtet. "All das hat es in Kiel hier nicht gegeben", stellte Steffens klar. In den vergangenen Wochen hatten ein acht und zwei zwölf Jahre alte Kinder berichtet, in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel von einem maskierten Mann festgehalten worden zu sein. Alle drei konnten entkommen und blieben körperlich unverletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten daraufhin Anfang der Woche ein Phantombild veröffentlicht.