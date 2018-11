Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern in Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nach einem versuchten Einbruch in Kiel hat die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Tätern gesucht. Dabei kam am Donnerstagabend im Stadtteil Hassee neben 15 Streifenwagen und Wärmebildkameras auch ein Hubschrauber zum Einsatz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Knapp zwei Stunden lang habe der Hubschrauber der Bundespolizei über dem weiteren Kreis des Tatorts gekreist. Der Bahnhof Kiel-Hassee und die angrenzende Bahnstrecke wurde für rund 45 Minuten gesperrt, damit die Beamten auch diesen Bereich absuchen konnten.

Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung hatten die Täter überrascht und in die Flucht geschlagen. Die alarmierten Beamten kontrollierten während ihres Einsatzes mehrere Personen, bei denen sich allerdings kein Tatverdacht ergab. Letztlich blieb der Einsatz ohne Erfolg. Die Polizei will in den kommenden Wochen bei gleichartigen Einsätzen wieder auf die Hubschrauber der Bundespolizei zurückgreifen.