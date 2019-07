Plädoyers im Prozess um gewaltsamen Tod erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mit der Befragung von Zeugen will das Landgericht Kiel heute den Prozess um den gewaltsamen Tod eines 37-Jährigen in Bad Segeberg fortsetzen. Im Laufe des Verhandlungstages werden die Plädoyers erwartet. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn gestanden, am 29. Oktober 2018 bei einem Streit auf seinen Kontrahenten eingetreten zu haben. Dieser sei jedoch mit einer Machete auf ihn losgegangen. Er habe ihn nicht töten wollen, sondern nur sein Leben verteidigt, sagte der 37-Jährige vor Gericht. Die Anklage gegen den Mann lautet auf Totschlag. Zu der Gewalttat war es nach einem Zechgelage in der Wohnung des Opfers gekommen. Das Urteil könnte am Donnerstag fallen.