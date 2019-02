Nach Überfällen in Kiel: Polizei nimmt fünf Verdächtige fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nach einer Überfallserie im Großraum Kiel hat die Polizei mehrere Kieler Wohnungen durchsucht und fünf Verdächtige vorläufig festgenommen. Es sei am Mittwochabend zahlreiches Beweismaterial sichergestellt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Die aus Kiel stammenden Verdächtigen im Alter zwischen 21 und 28 Jahren sollen für neun Überfälle auf Tankstellen, Bäckereien, eine Spielhalle und ein Parkhaus verantwortlich sein. Der großangelegten Durchsuchungsaktion sind den Angaben zufolge umfangreiche Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft vorausgegangen. Unterstützt von Spezialkräften schlugen die Beamten dann den Angaben zufolge zeitgleich an fünf Orten in Kiel zu.