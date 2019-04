Nach Steinwurf auf Autobahn Ermittlungen wegen Mordversuchs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nach einem von einem Fahrer gemeldeten Steinwurf von einer Autobahnbrücke in Kiel hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Demnach gab der Autofahrer an, sein Wagen sei am Mittwochnachmittag von einem etwa faustgroßen Gegenstand getroffen worden. Die Windschutzscheibe sei beschädigt worden, aber nicht durchschlagen. Der 24-Jährige und seine 25 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Zum Tatzeitpunkt sollen mehrere Kinder und Erwachsene auf der Brücke gewesen sein. In der Vergangenheit hatte es bereits mehrere Fälle von Steinwürfen auf Autos in Schleswig-Holstein gegeben.