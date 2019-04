Mutmaßlicher Täter nach Schuss durch Wohnungstür in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nach einem Schuss durch eine geschlossene Wohnungstür auf einen Kieler hat das Amtsgericht am Dienstagabend Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den mutmaßlichen 37-jährigen Schützen erlassen. "Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte ein Nachbarschaftsstreit gewesen sein", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Donnerstag.

Durch den Schuss wurde ein 34-Jähriger leicht verletzt. Umherfliegende Splitter hatten ihn am Kopf getroffen. Der Schütze und zwei weitere Männer waren zuvor gewaltsam in die Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Elmschenhagen eingedrungen, verließen diese aber wieder. Dann soll der 37-Jährige durch die Tür geschossen haben. Die anderen waren zu diesem Zeitpunkt am Dienstagabend bereits nicht mehr am Tatort.

Nach der Tat flohen die Männer in einem Auto, wurden aber bereits kurze Zeit später in einer Parallelstraße festgenommen. Weitere Ermittlungen führten zu einer 48-Jährigen, die ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Die Mittäter kamen wieder auf freien Fuß, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Das Ermittlungsverfahren gegen die drei Männer und die Frau wird fortgesetzt.