Möglicher Wurf eines Gegenstandes von Kieler Brücke auf Auto

Kiel (dpa/lno) - Unbekannte haben vermutlich von einer Brücke bei der Autobahnzufahrt Kiel-Mitte einen Gegenstand auf vorbeifahrende Autos geworfen. Der Vorfall habe sich bereits am vergangenen Wochenende ereignet, werde an diesem Freitag aber noch einmal vor Ort untersucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein 52-Jähriger sei mit einer Beifahrerin auf der A215 in Fahrtrichtung Neumünster gefahren, als er einen Einschlag auf dem Dach des Wagens gehört habe. Er hielt den Angaben zufolge sofort an und entdeckte einen Schaden auf dem Autodach.

Ein weiterer Pkw-Fahrer habe auch angehalten und berichtet, dass er einen Gegenstand gesehen habe, der von der Brücke geflogen und auf dem Dach gelandet sei. Personen habe er auf der Brücke nicht sehen können. Die Kriminalpolizei der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Tat als versuchten Mord in Verbindung mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden.

Am späten Freitagvormittag wollte die Polizei die A215 in der Nähe der Brücke untersuchen. Dazu sollte auch ein Graben neben der Autobahn für die Suche abgepumpt werden. Während der Ermittlungen werde die A215 in Fahrtrichtung Neumünster nur einspurig befahrbar sein.