Messerattacke in Kiel: Fremdenfeindlicher Hintergrund?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein 37-Jähriger ist in Kiel bei einer Messerattacke nur knapp dem Tod entronnen. Der Mann mit Migrationshintergrund habe auf der Straße eine Zigarettenkippe weggeworfen und sei daraufhin mit einem 50-jährigen Passanten in Streit geraten, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit. Aus dem Wortwechsel entwickelte sich am Freitagabend eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 37-Jährige einen lebensgefährlichen Stich in die Brust erhielt.

Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der 50-jährige mutmaßliche Täter wurde von einem Polizisten, der sich nicht im Dienst befand, bis zu seiner Wohnung verfolgt und von einer Streifenwagenbesatzung festgenommen. Wegen Äußerungen, die bei der Tat gefallen seien, werde ein fremdenfeindlicher Hintergrund geprüft, hieß es. Der Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Opfer und Täter haben die deutsche Staatsbürgerschaft