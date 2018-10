Lübecker Altkleider-Firma unter Schwarzarbeitsverdacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Gegen die Betreiber einer Lübecker Firma zum Sammeln von Altkleider ermitteln die Behörden wegen des Verdachts der Schwarzarbeit. Die Firma soll rund 200 Altkleidercontainer in Hamburg und Schleswig-Holstein zumeist illegal aufgestellt haben, wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte. Ein mit Altkleidern beladener Lkw war den Angaben zufolge bei einer Polizeikontrolle wegen Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls dauern bereits seit mehr als einem Jahr an. In der Vergangenheit gab es Durchsuchungen in Lübeck und Hamburg. Im März durchsuchten Ermittler die Wohn- und Geschäftsräume der Beschuldigten in Lübeck, Sereetz und Neustadt nach Beweismitteln und Vermögenswerten. Dabei wurden auch zwei hochwertige Autos der mutmaßlichen Hintermänner beschlagnahmt.