Länderübergreifende Kontrollen gegen Einbruchskriminalität

Kiel (dpa/lno) - Bei einer länderübergreifenden Kontrolle zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen sind in Schleswig-Holstein 537 Fahrzeuge und 642 Menschen kontrolliert worden. Diebesgut sei dabei zwar nicht sichergestellt worden, dies sei aber auch nicht Ziel der Aktion am Donnerstag gewesen, sagte ein Sprecher der Landespolizei am Freitag. Es sei vielmehr darum gegangen, Präsenz zu zeigen und auch Erkenntnisse über Personen zu erhalten, die bereits wegen Einbruchskriminalität bekannt seien. Solche seien auch angetroffen worden.

Die aus den Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse werden nun ausgewertet und fließen dann in die Ermittlungsarbeit zur Bekämpfung Eigentumskriminalität ein. Auch in Hamburg, Bremen und Niedersachsen gab es Kontrollen. 2018 registrierte die Landespolizei im Norden knapp 4940 vollendete oder versuchte Wohnungseinbrüche. Dies sind rund 550 Fälle weniger als im Jahr zuvor.