Haftstrafe für Tod eines Mannes in Bad Segeberg gefordert

Kiel (dpa/lno) - Für den gewaltsamen Tod eines Mannes in Bad Segeberg hat die Kieler Staatsanwaltschaft neun Jahre und sieben Monate Haft wegen Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Diebstahl für einen 37-Jährigen gefordert. "Es handelt sich um eine völlig sinnlose, brutale Tat", sagte die Staatsanwältin am Donnerstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Kiel. Es bestünde kein Zweifel am zumindest bedingten Tötungsvorsatz des Mannes.

Die Überlebenszeit des Opfers von 20 bis 30 Minuten spreche "für einen qualvollen Erstickungstod" des langjährigen Freundes des Angeklagten, sagte die Staatsanwältin. Grund für den heftigen Streit nach gemeinsamem Alkohol- und Drogenkonsum zwischen beiden am 29. Oktober 2018 seien zehn Euro gewesen, die der Angeklagte von seinem Opfer zurückforderte. "Der Angeklagte war außer sich vor Wut und ließ dieser Wut mit großer Brutalität freien Lauf." Der Mann habe mindestens neun Mal mit heftiger Gewalt auf sein Opfer eingewirkt.

Der Angeklagte hatte in dem Prozess Tritte auf seinen langjährigen Bekannten eingeräumt, eine Tötungsabsicht jedoch vehement bestritten. Das spätere Opfer sei mit einer Machete auf ihn losgegangen. Er habe dies mit den Händen abgewehrt, panisch auf den Mann eingetreten und lediglich sein Leben verteidigt. Nach der Auseinandersetzung hatte der Angeklagte den Mann in der Wohnung zurückgelassen. Bei der Rückkehr war dieser tot.