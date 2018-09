Große Kampagne soll vor Trickbetrügern schützen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Polizei und der Landespräventionsrat haben in Schleswig-Holstein eine landesweite Kampagne zum Schutz vor Trickbetrügern gestartet. In diesen Tagen soll jeder Haushalt ein Faltblatt mit Aufklärungstipps zugestellt bekommen, wie Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Mittwoch in Kiel ankündigte. 1,5 Millionen Flyer wurden gedruckt. Es sei die bisher größte Präventionskampagne dieser Art im Land, sagte Grote. Besonders Betrügereien wie der sogenannte Enkeltricks oder falschen Polizisten haben stark zugenommen. Allein "falsche Polizisten" hätten 2016 und 2017 einen Schaden von insgesamt 2,5 Millionen Euro verursacht, sagte Grote. In Einzelfällen gehe es um mehr als 100 000 Euro.