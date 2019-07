Falscher Polizist klaut 91-Jähriger mehrere Tausend Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab, hat einer 91-Jährigen in Kiel mehrere tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, täuschte er der Frau vor, dass bei ihr eingebrochen worden sei. Außerdem fragte er, ob sich Schmuck und Wertgegenstände in der Wohnung der Frau befinden. Der falsche Polizist tauchte an ihrer Wohnung in Kiel auf, zeigte einen Ausweis vor und behauptete, von der Spurensicherung zu sein. Dann ließ er sich von der 91-Jährigen zeigen, wo sie Wertsachen aufbewahrte. Schließlich schickte der Betrüger die Frau in die Küche und floh aus der Wohnung. Dabei erbeutete er mehrere Tausend Euro.