Experten: Weniger Straftaten in Schleswig-Holstein 2018

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) stellt heute in Kiel die Polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vor. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der registrierten Straftaten in Schleswig-Holstein weiter gesunken und dabei die Aufklärungsquote gestiegen sein dürfte. Im Jahr 2017 wurden rund 189 000 Straftaten gezählt, das war ein Rückgang von 8,5 Prozent im Vergleich zu 2016 und zudem die niedrigste Zahl an erfassten Straftaten seit 1980. Deutlich weniger registrierte Straftaten hatte es 2017 in den Bereichen Einbruch und Diebstahl gegeben. Allerdings war die Aufklärungsquote leicht von 54,5 Prozent im Jahr 2016 auf 53,9 Prozent im Jahr 2017 zurückgegangen.