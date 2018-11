Ermittler finden Drogen im Wert von mehr als 100 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Tarp (dpa/lno) - Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle in der Nähe von Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) am Mittwoch mehr als ein Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von etwa 85 000 Euro, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Beamte hatten den Wagen eines 44-Jährigen in Richtung Dänemark gestoppt. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl und drei Aufenthaltsermittlungen vorlagen. Er wurde verhaftet. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Betruges. Das Kokain war in einer Laptoptasche versteckt.

Ebenfalls am Mittwoch durchsuchten Kieler Polizisten eine Wohnung, weil Nachbarn merkwürdigen Geruch im Haus festgestellt hatten. Sie verschafften sich Zugang zu einer Drei-Zimmer-Wohnung, die vermutlich nur zum Anpflanzen von Cannabis genutzt wurde. Die Beamten beschlagnahmten 128 Pflanzen. Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, die Wohnung über mehrere Monate zum Anbau genutzt zu haben. Die sichergestellten Pflanzen haben einen Straßenverkaufswert von etwa 30 000 Euro.