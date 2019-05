Betrunkener greift Polizisten mit Glasflaschen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein Betrunkener hat in der Kieler Innenstadt zwei Polizisten mit einer Glasflasche angegriffen. Nachdem der 42-Jährige Mann am Donnerstagnachmittag Passanten anpöbelte, mischten sich zwei Zivilbeamte ein und gaben sich mittels ihrer Dienstausweise zu erkennen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Beamten hätten ihn aufgefordert eine Weinflasche, die er in der Hand hielt, abzustellen. Stattdessen habe er die Polizisten mit der Flasche angegriffen und sie mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedroht. Einer der Beamten erlitt dabei eine Prellung am Arm. Der betrunkene Mann kam in Polizeigewahrsam, wo den Angaben zufolge ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt wurde.