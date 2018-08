Wohnmobil mit Molotow-Zubehör sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Nach einem Angriff auf Polizisten mit Molotowcocktails am Hambacher Wald hat die Polizei zwei Personen vorübergehend festgenommen. Außerdem stellten die Beamten am Mittwoch deren Wohnmobil sicher, in dem sich Gegenstände zur Herstellung von Molotowcocktails befanden, wie es in einer Polizeimitteilung von Donnerstag hieß. Genau dieses Fahrzeug hatte die Polizei am Vortag kontrollieren wollen, als sie von Vermummten mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails beworfen, aber nicht getroffen wurden. Die beiden Festgenommenen waren der Polizei bereits wegen politisch motivierter Kriminalität bekannt.