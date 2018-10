Vermummte bedrängen Polizei in Tagebau-Dorf: Pfefferspray

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Beim Einsatz in einem fast verlassenen Tagebau-Dorf am Hambacher Forst ist die Polizei nach eigenen Angaben von Vermummten derart bedrängt worden, dass sie Pfefferspray einsetzte. Der RWE-Werksschutz hatte am Donnerstag die Polizei gerufen: Man habe mehrere Personen festgehalten, die in leerstehende Häuser eingebrochen seien. Während die Beamten den Sachverhalt vor Ort abklärten, versammelten sich nach Polizeiangaben von Freitag 30 Vermummte. Nach einem Platzverweis kam eine Gruppe Vermummter den Beamten so nah, dass diese Pfefferspray einsetzten. RWE Power AG stellte Strafantrag.