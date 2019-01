Unterwegs zu Einbruch: Polizist bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kerpen (dpa/lnw) - Auf dem Weg zu einem Einbruch ist ein Polizist in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Polizisten wollten am Samstagabend zu einem Einbruch, bei dem Zeugen die Täter noch im Haus vermuteten, wie die Beamten mitteilten. Ein 22 Jahre alter Autofahrer habe einen der zwei mit Martinshorn und Blaulicht fahrenden Streifenwagen übersehen, als er in eine Einfahrt abbiegen wollte. Dadurch stießen die Autos zusammen und der Streifenwagen prallte frontal gegen eine Hauswand. Der Wagen des 22-Jährigen krachte noch mit dem Auto eines hinter ihm fahrenden 19-Jährigen zusammen.

Der 50 Jahre alte Polizist, der alleine in dem Streifenwagen gesessen hatte, musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des zweiten Unfallwagens und seine beiden Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 350 000 Euro. Die Einbrecher konnte die Polizei nicht stellen.