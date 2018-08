Streit in Kempten: 54-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kempten (dpa/lby) - Bei einer blutigen Auseinandersetzung ist ein 54 Jahre alter Mann in Kempten von einem Bekannten lebensgefährlich verletzt worden. Gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts erlassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst unklar. Nachbarn des Opfers hatten am Freitagabend den Notruf gewählt, nachdem in der Wohnung des Mannes randaliert wurde. Die Beamten fanden den 54-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos im Flur.

Der deutsche Tatverdächtige leistete bei seiner Festnahme in der Wohnung heftigen Widerstand und wollte sich mit einer Scherbe selbst verletzten. Er wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht.