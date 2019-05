Pfleger soll Seniorin sexuell missbraucht haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kempten (dpa/lby) - Ein Pfleger eines Seniorenheims in Kempten steht im Verdacht, eine demenzkranke Bewohnerin sexuell missbraucht zu haben. Der Mann habe den sexuellen Kontakt mit der Frau eingeräumt, dieser soll jedoch nicht gegen deren Willen erfolgt sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Angehörige hatte am vergangenen Freitag die Beamten verständigt. Die Vernehmungen der Bewohner und des Heimpersonals seien noch nicht abgeschlossen, weshalb unklar sei, ob es weitere Vorfälle gab, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Pfleger wurde umgehend vom Dienst freigestellt und bekam Hausverbot.