Messerattacke in Asylunterkunft: Mann schwer verletzt

Kelsterbach (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in Kelsterbach ist ein 23-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Der Afghane war bereits am frühen Dienstagmorgen aus bislang unbekannten Gründen mit zwei 21 und 23 Jahre alten Landsmännern in Streit geraten. Nach den bisherigen Ermittlungen stach ihn der 21-Jährige in den Bauch, der andere Täter schlug auf ihn ein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.