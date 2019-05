Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Kelsterbach (dpa/lhe) - Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist im Auto seines Vaters in eine Polizeikontrolle in Kelsterbach geraten. Damit sei die Spritztour zu Ende gewesen, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Der Jugendliche aus Frankfurt hatte sich in der Nacht zum Samstag heimlich den Wagen genommen, sein Vater war im Urlaub. Er und das Auto mussten nach der Kontrolle von seiner Schwester abgeholt werde.