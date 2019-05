Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kelkheim (dpa/lhe) - Ein junger Autofahrer im Drogenrausch ist in Kelkheim von der Polizei angehalten worden. Zudem sei der 22-Jährige in einem nicht versicherten Auto unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Montag mit. Er war am späten Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle geraten und auf Drogen getestet worden.