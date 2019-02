Wegen Gegenwehr: Mann absolviert Alkoholtest in Handschellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dummerstorf (dpa/mv) - Wegen heftiger Gegenwehr hat ein Autofahrer auf einem Rastplatz der Autobahn 20 bei Dummerstorf einen Alkoholtest in Handschellen gemacht. Ein Lastwagenfahrer habe am Dienstag beobachtet, wie der Mann aus seinem Auto torkelte und fast hinfiel, und die Polizei gerufen, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Weil der 46-Jährige auch nach mehrfacher Aufforderung nach den Angaben nicht ausstieg, zogen die Beamten ihn aus dem Wagen. Dabei wehrte der Mann sich so heftig, dass die Polizisten ihm Handschellen anlegten. Der Test ergab einen Wert von 2,9 Promille. Der Mann habe zudem ein verbotenes Messer dabei gehabt.