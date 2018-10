Tausende Pfandflaschen im Wald versteckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaufbeuren (dpa/lby) - Tausende Pfandflaschen - verpackt in Säcken und getarnt mit Reisig - hat eine Spaziergängerin in einem Wald in Kaufbeuren entdeckt. Ermittler zählten rund 3800 Flaschen aus Plastik, die einem Unternehmen gestohlen worden sind, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Wert vom Pfand: Fast 1000 Euro. Bei der Suche nach den Tätern interessiert die Beamten nun, in welchen Geschäften in der Gegend kürzlich besonders viele Pfandflaschen abgegeben worden sind.