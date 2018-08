Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lindau (dpa/lni) - Ein Mann im südniedersächsischen Lindau (Kreis Northeim) ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Leiche des 37-Jährigen wurde am Donnerstag geborgen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei in Bayern festgenommen worden, sagte ein Sprecher. Der 27-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft.