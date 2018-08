Polizei entdeckt eine Tonne illegalen Wasserpfeifentabak

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Katlenburg-Lindau (dpa/lni) - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen haben Fahnder von Zoll und Polizei im südniedersächsischen Kreis Northeim eine illegale Fertigungsanlage für Wasserpfeifentabak ausgehoben. Bei der Aktion in Katlenburg-Lindau seien vier Männer im Alter von 19 bis 41 Jahren vorläufig festgenommen worden, teilte das Zollfahndungsamt Frankfurt am Donnerstag mit. Rund eine Tonne unversteuerter Wasserpfeifentabak wurde sichergestellt. In einer Scheune wurden zudem Maschinen beschlagnahmt, die zur Herstellung und Verpackung des Tabaks dienten.

Als die Fahnder am vergangenen Wochenende zuschlugen, war das Quartett damit beschäftigt, einen dänischen Kleintransporter zu beladen. Die Ermittler vermuten, dass der illegale Betrieb aufgelöst werden sollte. Gegen die vier Verdächtigen wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt.

Erst im Juni waren die Ermittler in Hardegsen drei Männern auf die Spur gekommen, die europaweit illegale Geschäfte mit Wasserpfeifentabak gemacht haben sollen. Das Trio hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Göttingen unverzollten Tabak aufbereitet und unter Markennamen in viele Länder verkauft. Bei den 35, 45 und 63 Jahre alten Beschuldigten waren rund drei Tonnen fertig verpackter Tabak sichergestellt worden. Die Fahnder prüfen jetzt, ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.