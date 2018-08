Verletzte nach Streit um Frau: Zeugen gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Zwei verletzte Männer aus der Trinkerszene in Kassel geben der Polizei Rätsel auf. Die beiden betrunkenen Männer hätten bei einem Streit um eine Bekannte am Sonntagabend unter anderem Schnittwunden erlitten, berichtete die Polizei am Montag. Dabei sei wahrscheinlich ein Messer im Spiel gewesen. Einer der beiden, ein 37-Jähriger, habe zudem angegeben, von dem anderen, einem 50-Jährigen, beraubt worden zu sein. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugen.

Der 37-Jährige hatte die Beamten am Abend gerufen. Der 50-Jährige war kurz darauf in der Nähe festgenommen worden, als er von einem Rettungsdienst behandelt wurde. Die Frau, um die es bei der Auseinandersetzung ging, habe sich in den Wagen eines unbekannten Zeugen geflüchtet. Von dem Auto und der Frau fehlte zunächst jede Spur.