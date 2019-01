Sprengung von Briefkasten verursacht hohen Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Die Explosion eines Briefkastens im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Kassel hat in der Nacht zum Montag große Schäden verursacht. Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, wie zwei Personen kurz nach einem lauten Knall vom Tatort flüchteten. Verletzt wurde niemand. Durch die Wucht der Detonation und umherfliegende Splitter wurden andere Briefkästen, die Eingangstür, das Treppenhaus und parkende Autos in einiger Entfernung in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zum verwendeten Sprengstoff dauerten am Montag noch an. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro.