Randalierer kippen Auto um: Schaden rund 15 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Randalierer haben in Kassel einen Kleinwagen umgeworfen und so einen Schaden von rund 15 000 Euro verursacht. Am Donnerstagabend hätten Unbekannte mit körperlicher Gewalt das parkende Auto auf den Bürgersteig gekippt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Zeugen hörten den Angaben zufolge einen Knall und beobachteten daraufhin zwei dunkel angezogene Menschen, die eilig davonliefen. Ein Abschleppdienst barg das demolierte Fahrzeug, es besteht der Verdacht auf einen Motorschaden. Eine erste Fahndung nach den Randalierern blieb zunächst erfolglos.