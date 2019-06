Randale mit 4,5 Promille auf Baustelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Ein völlig betrunkener Mann hat auf einer Baustelle in Kassel randaliert. Der Atemalkoholtest habe den "unglaublichen Wert" von 4,5 Promille bei dem Randalierer ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann hatte den Angaben zufolge am Dienstagabend mit einem Begleiter Lampen von der Baustelle gestohlen. Eine Frau hatte dies beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden nach eigenen Angaben die beiden Männer kurz darauf an einer Bushaltestelle in der Nähe des Tatorts und forderten sie auf, die Lampen wieder zurückzubringen. Während der Begleiter des Mannes dieser Aufforderung nachkam, weigerte sich der 23-Jährige und fing an, Schilder und Absperrungen der Baustelle umzuwerfen. Die Polizei konnte den betrunkenen Mann festhalten und führte anschließend einen Atemalkoholtest vornehmen. Der 23-Jährige musste zur Ausnüchterung in die Zelle. Ein Schaden an der Baustelle entstand nicht.