Prozess wegen Blitzerskandals geht weiter: Urteil erwartet

Kassel (dpa/lhe) - Sechs Jahre nach dem sogenannten Blitzerskandal in Kassel wird heute ein Urteil erwartet. Vor Gericht stehen dort seit Anfang September ein 54-jähriger Mitarbeiter der Stadt und ein 64-jähriger Firmenchef. Ihnen wird Falschbeurkundung im Amt sowie Beihilfe vorgeworfen. Der 54-Jährige soll dem Mitangeklagten, dessen Firma Tempomessungen für die Stadt machte, unterschriebene Blanko-Messprotokolle zur Verfügung gestellt haben. Firmenmitarbeiter konnten sich so selbst bestätigen, dass alles ordnungsgemäß ablief. Eigentlich hätte der 54-Jährige dies aber überwachen müssen. Er war deshalb zu ein Jahr und ein Monat auf Bewährung verurteilt worden, der 64-Jährigen zu einer Geldstrafe von 7200 Euro. Sowohl die Angeklagten, als auch die Staatsanwaltschaft waren dagegen in Berufung gegangen.