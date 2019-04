Polizei nimmt vier junge Männer wegen Raubüberfällen fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Wegen bewaffneter Raubüberfälle im Landkreis Kassel hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren sollen für einen Überfall mit Schusswaffe auf einen Einkaufsmarkt in Helsa sowie einen bewaffneten Raub in Kaufungen verantwortlich sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

In wechselnder Besetzung sollen die Männer im Februar den Supermarkt ausgeraubt haben. Im März klingelten sie dann laut Ermittlern abends an der Wohnung eines jungen Mannes und bedrohten ihn und seine ebenfalls anwesende Mutter mit Waffen. Angaben zur Höhe der Beute machte die Polizei nicht.

Am Dienstag durchsuchten Ermittler mit Unterstützung einer Spezialeinheit gemeinsam mit der Kasseler Staatsanwaltschaft die Wohnungen der vier Tatverdächtigen und nahmen dort alle vier jungen Männer fest. Die beiden 18-Jährigen sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler prüfen noch, ob die Männer für weitere Überfälle verantwortlich sind.