Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Gewalttat in Kassel fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Gewaltdelikt an einem 18-jährigen Mann in Kassel hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Die Beamten nahmen einen 19-jährigen Mann fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er steht im Verdacht, dem 18-Jährigen am Mittwochabend schwere Stichverletzungen zugefügt zu haben. Der junge Mann musste in einem Kasseler Krankenhaus behandelt werden. Der mutmaßliche Täter, der ein Bekannter des Opfers ist, befindet sich in Polizeigewahrsam und werde derzeit vernommen. Die Polizei konnte noch keine Angaben zum Motiv für die Tat machen.