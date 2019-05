Polizei nimmt 17-Jährigen wegen Hitlergruß fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Wegen eines Hitlergrußes hat die Polizei in Kassel einen 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche habe aus einer Gruppe heraus zunächst Einsatzkräfte mehrfach beleidigt, die eine Anzeige aufgenommen hätten, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Dann habe er zweimal, für alle Passanten sichtbar, den verbotenen Hitlergruß gezeigt und die Flucht ergriffen. Durch eine Fahndung wurde er schließlich in der Nacht festgenommen.

Laut Ermittlern war ein Ladendiebstahl Auslöser des Vorfalls am Mittwoch. Eine 18-Jährige aus der Gruppe habe eine Flasche Schnaps in einem Discounter gestohlen. Vor dem Geschäft kam es dann zu den Pöbeleien. Der Jugendliche muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Beleidigung verantworten.