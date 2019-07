Polizei lässt mutmaßlichen Wertgutschein-Betrüger auffliegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Fulda (dpa/lhe) - Mit dem Verkauf von Wertgutscheinen der Deutschen Bahn soll ein Mann aus Fulda rund 8000 Euro ergaunert haben. Polizisten durchsuchten nach Angaben der Bundespolizei in Kassel am Freitag die Wohnung des 34-Jährigen und beschlagnahmten entsprechendes Beweismaterial. Den Ermittlungen zufolge hatte der ehemalige Bahn-Mitarbeiter mehr als ein halbes Jahr lang bei der Bearbeitung von Kundenbeschwerden zwar Wertgutscheine ausgestellt - diese dann aber verkauft und das Geld in die eigene Tasche gesteckt. Die Ermittler gehen von insgesamt rund 60 Betrugsfällen aus.